« La vérité sur ma naissance » : votre téléfilm ce 30 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« La vérité sur ma naissance » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 30 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « La vérité sur ma naissance ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« La vérité sur ma naissance » : l’histoire, le casting

Rachel, enfant unique élevée par des parents attentionnés, célèbre ses 16 ans lorsque la soirée vire au cauchemar : sa tante Jenny est assassinée. Après ce drame, le comportement de ses parents devient de plus en plus troublant. Envahie par le doute, Rachel décide de mener l’enquête avec son amie Ava et son petit ami Adam. Elle découvre alors que sa tante conservait en secret des photos d’elle lorsqu’elle était petite. Bientôt, d’étranges individus commencent à la suivre pour l’empêcher de percer la vérité. Parallèlement, Rachel réalise que ses parents pourraient lui cacher des éléments essentiels sur ses origines.

Avec : Laurie Fortier (Angela), Matthew Pohlkamp (Spencer), Megan Elizabeth Barker (Rachel), Joel Berti (Derrick)



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Et à 16h, « Moi, Kamiyah, enlevée à la naissance » (rediffusion)

Alexis Manigo est une adolescente en apparence ordinaire… jusqu’au jour où sa mère lui fait une révélation bouleversante. Alors qu’elle insiste pour obtenir un petit boulot, celle-ci lui avoue l’avoir enlevée à sa naissance, dans une maternité en Floride. Malgré la décision de la famille de garder ce secret, Alexis ne peut ignorer l’appel de ses origines. Une histoire poignante inspirée de faits réels.

Avec : Ta’Rhonda Jones (Shanara Mobley), Miranda Edwards (Angie), Garfield Wilson (Charles), Rayven Symone Ferrell (Kamiyah Mobley)