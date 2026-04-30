Les 12 coups de midi du 30 avril 2026 : Aloïs continue mais ne reconnait pas la star sur l’étoile mystérieuse, de qui s’agit-il ?

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Les 12 coups de midi du 30 avril 2026, 5ème victoire d’Aloïs – Aloïs a signé une 5ème victoire mais il n’a toujours pas décroché l’étoile mystérieuse ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, avec une adversaire peu efficace, il n’a remporté que 30 euros aujourd’hui et n’a pas pu tenter sa chance face à l’étoile entièrement dévoilée.











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Les 12 coups de midi du 30 avril, Pio Marmaï sur l’étoile mystérieuse

Les gains d’Aloïs monte à 6 610 euros de gains et à en juger sa tête face à l’étoile mystérieuse, il n’a toujours pas reconnu la célébrité apparue depuis la veille et pour laquelle il avait donné une mauvaise proposition hier.

Rappelons que sur cette étoile et comme on vous l’annonçait depuis plusieurs semaines, c’est le visage de Pio Marmaï qui est apparu. Explications des indices : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval évoquent sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse; la machine à tatouer car il a plusieurs tatouages, et la palette de peinture pour son rôle dans « La Vénus électrique ».

Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman, Angelina Jolie, Emmanuelle Béart, Benjamin Millepied



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+