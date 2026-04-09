Ça commence aujourd’hui du 9 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 9 avril 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 9 avril 2026 à 13h55 « Mon fils est devenu accro à la muscu » (inédit)

Ce jeudi, « Ça commence aujourd’hui » propose un numéro inédit bouleversant et profondément actuel, consacré à un sujet encore peu abordé : l’addiction à la musculation chez les jeunes. Intitulée « Mon fils est devenu accro à la muscu », l’émission donne la parole à des parents démunis face à une passion qui a progressivement pris une place envahissante dans la vie de leur enfant.

Au fil des témoignages, les invités racontent comment une pratique sportive, au départ saine et motivante, peut basculer vers une véritable obsession. Entraînements intensifs, pression sur l’apparence physique, isolement social, recours à des compléments alimentaires voire à des substances dangereuses… autant de dérives qui inquiètent les familles et interrogent sur les dérives du culte du corps parfait.



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Entourée d’experts, Faustine Bollaert accompagne ces récits avec bienveillance et tente de comprendre les mécanismes de cette dépendance moderne. Quels sont les signaux d’alerte ? Comment aider son enfant à retrouver un équilibre ? Et surtout, comment prévenir ces comportements à risque ?

Un numéro fort, qui met en lumière une problématique grandissante et ouvre le dialogue sur les excès liés à l’image de soi à l’ère des réseaux sociaux.

Et à 15h : « Amateurs de faits divers, ce sont eux qui ont fait avancer l’affaire » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit sur son plateau des enquêteurs amateurs, passionnés, qui mènent leurs propres recherches et partagent leurs découvertes, contribuant ainsi à faire avancer certaines affaires criminelles.

Les trois invités du jour se sont investis dans plusieurs dossiers marquants : Clémence s’est penchée sur l’affaire Christian Ranucci, Clément a épaulé les enquêteurs dans l’affaire du Grêlé, tandis que Bruno a apporté son aide dans l’affaire Michel Fourniret.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.