« Le garçon de la piscine » : votre téléfilm inédit ce 9 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Le garçon de la piscine » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 9 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Le garçon de la piscine ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Le garçon de la piscine » : l’histoire, le casting

Nicole, mère de famille récemment marquée par un divorce difficile, part en vacances avec son fils Casey. Sur place, elle rencontre les Shroder, un couple accompagné de leur petit garçon de 7 ans. Rapidement, un doute s’installe dans son esprit : et si Jacob était en réalité un enfant porté disparu depuis plusieurs années ? Déterminée à découvrir la vérité, elle sollicite l’aide d’un ami policier et se lance dans une enquête pour percer le mystère entourant ce couple et l’identité du jeune garçon.



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Avec : Alex Veadov (Phil), Laurie Fortier (Nicole), Britton Webb (Henry), Molly McCluskey (Abby)

Et à 16h, « Un enfant à protéger… » (rediffusion)

Une jeune nounou est engagée par un couple pour s’occuper de leur fils, dans un contexte encore marqué par le traumatisme de son enlèvement lorsqu’il était bébé. Mais au fil des jours, certains détails troublants éveillent ses soupçons : et si la vérité sur ce kidnapping était bien différente de ce qu’on lui a raconté ?

Avec : Emily Miceli (Delondra), Lesa Wilson (Melody), Holden Smith (Danny), Nick Schroeder (Joël)