Les 12 coups de midi du 9 avril 2026 : abandon confirmé pour Cyprien, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 9 avril 2026, 202ème victoire de Cyprien – L’abandon de Cyprien a été confirmé ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». En effet, l’animateur a annoncé qu’il abandonnerait pour sa 212ème participation s’il est encore là, soit dans 10 jours !











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Les 12 coups de midi du 9 avril, sur l’étoile mystérieuse

Cyprien a remporté 3000 euros à partager ce midi, sa cagnotte personnelle monte ainsi à 840 327 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a deux indices : le château de Fontainebleau en photo de fond et des chaussons de ballet (danse classique).

Avec ces deux indices, difficile de dire qui se cache sur cette étoile. Evidemment, les chaussons de danse font penser à Natalie Portman pour « Black Swan », ou encore à Benjamin Millepied.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



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