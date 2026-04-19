Capital du 19 avril 2026 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

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Capital du 19 avril 2026 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Ikea – Leroy Merlin : le match des cuisines à petit prix ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







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Capital du 19 avril 2026 : sommaire et reportages de ce soir

Des vacances « No Limit » : la République dominicaine réinvente le « All Inclusive »

Vous connaissiez le « All Inclusive » ? Place désormais à sa version boostée : le « No Limit ». Pour environ 1 000 euros, vols et hébergement compris, la République dominicaine déploie de nouvelles offres pour séduire toujours plus de touristes français. Son ambition : rester une destination imbattable, à la fois sur les prix et sur l’abondance des prestations proposées sur place. Restaurants, bars, activités… comment cette île des Caraïbes repousse-t-elle les frontières des vacances familiales idéales ? Quels sont ces hôtels nouvelle génération qui promettent toujours plus pour moins cher ? Si les Français y sont particulièrement choyés, ce n’est pas un hasard : séjours plus longs, faible taux d’annulation… ils représentent une clientèle idéale pour le « All Inclusive ». Alors comment en profiter au meilleur tarif ? Quand partir ? Plongée dans ce nouveau paradis des vacances en famille.

Salles de jeux XXL : enquête sur les nouveaux temples du loisir

C’est devenu la sortie favorite des familles : des complexes XXL qui rassemblent les activités les plus en vogue, du karting au bowling, en passant par le trampoline, les jeux d’arcade ou encore les quiz rooms. Sur un même site, petits et grands trouvent de quoi s’amuser pendant des heures. On compte déjà près de 500 salles de ce type en France, et de nouvelles ouvrent chaque mois. À leur tête, des entrepreneurs prêts à investir massivement, parfois jusqu’à 6 millions d’euros. Mais comment ces structures géantes parviennent-elles à être rentables ? Leur secret : chaque mètre carré est optimisé… et tout est pensé pour inciter à la dépense. Quelles activités sont les plus lucratives ? Quelles innovations attirent le public ? Enquête sur les nouveaux géants du loisir indoor.



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Harry Potter, Naruto, Indiana Jones : un week-end magique à petit prix !

Passer un week-end avec ses héros préférés pour le prix d’un Airbnb : voilà la nouvelle tendance qui séduit les familles. Dormir dans un château breton façon Harry Potter ou passer la nuit dans une hutte inspirée des Hobbits, les hébergements à thème se multiplient… et affichent complet des mois à l’avance ! Leur force : des prix accessibles, autour de 100 euros la nuit, et une immersion totale, loin des locations classiques. Indiana Jones, Peaky Blinders ou Marvel : l’imagination des créateurs semble sans limite. Mais quels univers attirent le plus ? Bienvenue dans les coulisses d’un système D ingénieux, où l’on s’inspire de licences célèbres sans en payer les droits. À l’inverse, le parc Spirou, dans le Vaucluse, a choisi de miser gros en investissant massivement dans un univers Naruto, manga culte auprès des fans français. Les ayants droit japonais surveillent tout de près… alors ce pari audacieux sera-t-il rentable ?