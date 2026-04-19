« Vénus Beauté (Institut) » : le film en hommage à Nathalie Baye ce soir sur France 2 (19 avril)

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« Vénus Beauté (Institut) » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 19 avril 2026 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 rediffuse le film « Vénus Beauté (Institut) », en hommage à Nathalie Baye.





A voir ce soir dès 21h10 sur France 2, ou sur france.tv via la fonction direct.







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« Vénus Beauté (Institut) » : le synopsis

Nadine dirige un institut de beauté dans un quartier parisien, où travaillent trois esthéticiennes : Samantha, Marie et Angèle. Cette dernière, âgée d’une quarantaine d’années, est la plus expérimentée du trio. Désabusée par l’amour, elle n’y croit plus vraiment, même si elle continue de séduire des hommes le temps d’une nuit.



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Un matin, dans une gare, elle rencontre Antoine, qui tombe immédiatement éperdument amoureux d’elle, malgré une jeune fiancée déjà présente dans sa vie. Bien décidé à la revoir, il tente de la retrouver, mais Angèle, méfiante, préfère garder ses distances.

Interprètes et personnages

Avec Nathalie Baye, Audrey Tautou, Mathilde Seigner, Samuel Le Bihan, Bulle Ogier.

VIDEO bande-annonce