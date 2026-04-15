Un Si Grand Soleil Spoiler : Nathalie en larmes, elle dit tout à Marc (épisode du 20 avril)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1904 du 20 avril 2026 – Nathalie n’est pas au bout de ses surprises dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, elle va découvrir le film Super 8 de Marc Mourre suite à son appel à témoin dans Midi Libre.











Publicité





Alors qu’elle a reconnu sa mère sur la photo dans le journal, Marc montre à Nathalie la vidéo de l’enregistrement. Elle n’a jamais connu son père et le découvre pour la toute première fois ! Un grand moment d’émotion pour Nathalie, qui ne peut retenir ses larmes et aimerait en savoir plus… Elle explique à Marc que c’est elle le bébé dans le film.

Nathalie espère que son père est toujours en vie et pouvoir remonter jusqu’à lui. Mais il semblerait que ce soit le père d’Henri et Jeanne Beaulieu, qui est décédé…

Suite aux révélations de Marc, Nathalie va voir Alix à la boutique. Face aux larmes de Nathalie, elle finit par lui dire la vérité : elle a acheté la caméra à quelqu’un de louche et il y a de fortes chances que ça provienne d’un cambriolage. Elle promet d’essayer d’en savoir plus auprès de José…



Publicité





De son côté, Thierry convoque de nouveau Dimitri. Il lui dit qu’il est une victime des Beaulieu et tente de le convaincre de porter plainte pour tentative de meurtre !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une mort choc, Johanna avance, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici