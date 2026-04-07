Le Grand Échiquier du 7 avril 2026 : les invités de la spéciale Gainsbourg ce soir sur France 2

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Le Grand Échiquier du 7 avril 2026 – Ce soir sur France 2, Claire Chazal et André Manoukian présentent un nouveau numéro inédit de son émission « Le Grand Échiquier ». Cette soirée inédite est consacrée à Serge Gainsbourg.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur France.TV.







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Le Grand Échiquier du 7 avril 2026 : présentation

Trente-cinq ans après la disparition de Serge Gainsbourg, Le Grand Échiquier lui rend hommage dans un numéro inédit. Présée par Claire Chazal, accompagnée d’André Manoukian, l’émission réunit artistes et personnalités autour de l’œuvre foisonnante de ce créateur inclassable, tour à tour poète, mélodiste, provocateur et visionnaire.

Portée par l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles, dirigé par Victor Jacob, cette soirée exceptionnelle, enregistrée dans ce lieu prestigieux, célèbre la richesse d’un répertoire intemporel qui traverse les époques sans jamais perdre de sa force.



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De la mélancolie de La Javanaise à Je suis venu te dire que je m’en vais, en passant par la poésie de La Chanson de Prévert ou l’audace de Bonnie and Clyde, la scène du Grand Échiquier devient le théâtre d’un moment musical rare.

Entre classique, chanson et électro, les styles se rencontrent et dialoguent, révélant toute la modernité d’un artiste qui n’a jamais cessé d’être en avance sur son temps.

Les invités ce soir

Parmi les invités réunis pour cette soirée exceptionnelle consacrée à Serge Gainsbourg : Benjamin Biolay, Barbara Pravi, Salvatore Adamo, Arielle Dombasle, Abd al Malik, Mosimann, Marie Oppert de la Comédie-Française, Aurélie Saada, Esther Abrami, Vanessa Wagner, la Compagnie chorégraphique François Mauduit, Philippe Manœuvre, ainsi que la participation exceptionnelle de son fils, Lulu Gainsbourg.

À travers ce plateau éclectique, les générations, les univers musicaux et les sensibilités se croisent pour retracer le parcours et esquisser le portrait vivant d’un artiste aux multiples visages, devenu une figure majeure de la chanson française.

Tout au long de ce numéro du Grand Échiquier, confidences, témoignages et performances inédites s’entrelacent, révélant toute la complexité, la fragilité et l’intensité d’un homme profondément singulier.