Céline Dion fait son grand retour avec son nouveau single « Dansons »

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C’est un événement musical très attendu : Céline Dion signe son grand retour ce vendredi avec la sortie de son nouveau single « Dansons », désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming.











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Un retour marqué par des retrouvailles prestigieuses

Pour ce titre inédit, la star québécoise renoue avec Jean-Jacques Goldman, figure emblématique de sa carrière francophone. L’artiste français, à l’origine de ses plus grands succès comme l’album « D’eux », signe ici les paroles et la musique, marquant leur première collaboration depuis « Encore un soir » en 2016.

Écrite dès 2020 en pleine pandémie, la chanson s’inspire d’un monde à l’arrêt où, malgré tout, les gens continuaient de danser pour garder espoir. Un message toujours d’actualité selon Goldman, qui n’a pas modifié le texte six ans plus tard.



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Une ballade douce et symbolique

Avec ses 3 minutes 26, « Dansons » se présente comme une ballade intimiste, loin des tubes rythmés du duo. Le titre invite davantage à un slow qu’à une danse effrénée, porté par une interprétation toute en émotion et en retenue.

Les paroles évoquent un monde fragile mais appellent à continuer d’aimer et de vivre : une thématique qui résonne particulièrement avec le parcours récent de la chanteuse, marquée par la maladie et une longue absence médiatique.

Un symbole fort de renaissance artistique

Ce nouveau single marque une étape importante pour Céline Dion. Il s’agit de sa première chanson originale en français depuis près de dix ans et de son retour en studio après les titres enregistrés pour la bande originale du film « Love Again » en 2023.

La sortie de « Dansons » intervient quelques semaines après l’annonce de son grand retour sur scène avec une résidence exceptionnelle à Paris à l’automne 2026, confirmant un nouveau chapitre dans la carrière de la chanteuse.

Un avant-goût d’un futur album ?

Selon plusieurs sources, ce single pourrait être le premier extrait d’un nouvel album actuellement en préparation. D’autres titres, notamment en collaboration avec différents artistes, seraient déjà en cours d’enregistrement, laissant présager un projet plus large dans les mois à venir.

Avec « Dansons », Céline Dion offre une chanson à la fois intime et universelle, symbole d’un retour attendu et chargé d’émotion. Une invitation à continuer d’avancer… en musique.