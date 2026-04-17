Ici tout commence du 17 avril : Teyssier avoue tout, Bérénice trouve un mentor (résumé + vidéo épisode 1417 en avance)

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Ici tout commence du 17 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1417 – Teyssier va finalement tout avouer à Bérénice ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’il soupçonne Noé d’être le corbeau, Emmanuel demande à Alice d’être le mentor de Bérénice…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 17 avril – résumé de l’épisode 1417

Teyssier confie à Constance qu’il reçoit des lettres anonymes menaçant Charlène et exigeant qu’elle reste à Calvières pour le concours. Bérénice débarque ensuite pour le confronter sur le sabotage : il avoue tout et la met au courant avant de la rassurer sur la qualité de son dessert. Teyssier soupçonne Noé, mais Constance et Bérénice privilégient la piste d’un photographe aperçu avec un sac orange.

À l’Atelier, Teyssier interroge Noé sur son passé à Paris, mais il nie tout et affirme être là uniquement pour soutenir Charlène. Plus tard, Charlène confronte son père et prouve que Noé a un alibi le jour de la première lettre.



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En parallèle, Bérénice décide de quand même participer au concours de pâtisserie. Elle essuie d’abord un refus de la cheffe Wiesberg mais celle-ci finit par accepter sous la pression de Teyssier.

Pendant ce temps, à l’hôtel Jourdain, un client VIP critique le service de Coline et César avant d’avouer qu’il cherche surtout à se rapprocher d’Andréa, qui le repousse, encore en deuil de son mari. Enfin, Enzo, aidé par Thelma sur une appli de rencontres, enchaîne les rendez-vous.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Mehdi est-il le corbeau ? Teyssier le confronte ! (vidéo épisode du 21 avril)

Ici tout commence du 17 avril 2026 – extrait vidéo

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