Plus Belle La Vie du 17 avril 2026 : Alice enfonce Félix, Ulysse prêt à abandonner (résumé + extrait vidéo épisode 564 en avance)

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Plus belle la vie du 17 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 564 de PBLV – Ulysse va-t-il abandonner Félix à son sort dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Cet après-midi, Alice va prouver que Félix a menti et qu’il était bien à l’hôpital le soir du meurtre. Un coup dur qui remet tout en question pour Ulysse…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 avril – résumé de l’épisode 564

Ulysse, au Mistral avec Luna, pense que le mail envoyé par Fabrice à Diane avant sa mort concerne son travail et non une liaison. Il avoue qu’il s’est trompé au sujet d’Idriss. Appelé au tribunal, il découvre qu’une nouvelle preuve est ajoutée au dossier : des données du second téléphone de Félix obtenues par le capitaine Salem. Cette pièce montre qu’il bornait à l’hôpital au moment du meurtre. Malgré son opposition, le président l’intègre et laisse peu de temps à Ulysse pour se préparer. Alice s’en réjouit, ce qui le déstabilise.

Au procès, Félix confirme son alibi initial, mais Alice le met en difficulté avec la preuve du téléphone. Ulysse, pris de court, ne parvient pas à réagir. Plus tard, Alice savoure son avancée mais commence à s’intéresser de près à Diane, la veuve de Fabrice. Plus tard, Ulysse confronte Félix, qui avoue avoir menti : il était bien à l’hôpital pour voir Fabrice avant de se rendre ailleurs. Désormais plein de doutes, Ulysse décide de continuer à le défendre, tout en ne croyant plus en son innocence.



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Pendant ce temps, Morgane prévient Zoé qu’Ariane soupçonne Romain de dealer. Troublée, Zoé va voir Romain, qui tente de la rassurer et propose de rencontrer sa mère. Plus tard, Zoé présente finalement Romain à sa mère, mais la confrontation dégénère. Zoé reproche à sa mère son intrusion et évoque le bébé à venir, blessant Ariane qui lui réaffirme son amour.

En parallèle, Eric apprend que les photos prises par Blanche ne sont pas exploitables car elle les a retouchées, ce qui lui fait perdre son client. Furieux et en difficultés financières, il s’en prend à Blanche et ne veut plus la voir !

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VIDÉO Plus belle la vie du 17 avril 2026 – extrait vidéo

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