« Cocorico » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (16 avril 2026)



Publicité





Cocorico au programme TV du jeudi 16 avril 2026 – Ce soir M6 vous propose le film inédit « Cocorico », porté par Didier Bourdon et Christian Clavier.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







Publicité





« Cocorico » : l’histoire

À l’aube de leur mariage, Alice et François choisissent de réunir leurs deux familles. Pour marquer le coup, ils offrent à leurs parents un cadeau pour le moins original : des tests ADN afin de révéler les origines de chacun. Mais la surprise tourne rapidement au fiasco lorsque les Bouvier-Sauvage, famille aristocratique, et les Martin, d’origine plus modeste, découvrent des résultats… pour le moins inattendus !

Le casting

Avec Christian Clavier (Frédéric Bouvier-Sauvage), Didier Bourdon (Gérard Martin), Sylvie Testud (Nicole Martin), Marianne Denicourt (Catherine Bouvier-Sauvage), Julien Pestel (François Martin), Chloé Coulloud (Alice Bouvier-Sauvage), Sophie Froissard (Maria)



Publicité





VIDEO « Cocorico », la bande-annonce