« La doc et le véto » du 16 avril : votre épisode ce soir sur France 3

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« La doc et le véto » du 16 avril 2026 – Ce mardi soir, France 3 rediffuse un ancien épisode de la série « La doc et le véto ». Au programme ce soir, l’épisode intitulé « Plume noire ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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« La doc et le véto » du 16 avril 2026 : l’épisode « Plume noire »

Avec l’aide fidèle de la docteure Emma Colin, le vétérinaire Pierre Josset tente de trouver des solutions pour garantir la sécurité et le bien-être de son père Albert, dont l’état de santé et l’autonomie se dégradent. Mais le vieil homme, farouchement indépendant, refuse toute assistance et exclut l’idée de quitter sa ferme. Dans le même temps, un mystérieux corbeau, qui signe ses messages d’une plume noire, s’en prend à plusieurs habitants, semant la méfiance et la tension à Valerande-les-Chantelle.

Le casting

Avec : Michel Cymes (Pierre Josset), Dounia Coesens (Emma Colin), Caroline Loeb (Marie-Claude Bazin), Emmanuelle Boidron (Sandrine Verdeau), Olivier Perrier (Albert Josset), Jérôme Fonlupt (Manu Josset), Pasquale D’Inca (Gilles Vilar), Valérie Schwarcz (Françoise Vilar), Leo Paul Salmain (Bastien Josset), Frank Adrien (Fernand Pouzat), Fatou Dicko (Louisette), Fredéric Bouraly (Philippe Bertoni)



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« La doc et le véto » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.