« Flashback » du 16 avril 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1

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Flashback, vos épisodes inédits du jeudi 16 avril 2026 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série « Flashback » avec Michaël Youn. Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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Flashback du 16 avril 2026, vos épisodes

Épisode 3 : Le meurtre d’une employée de vidéoclub entraîne Elsa et Josselin dans une enquête particulièrement complexe. La victime paraît impliquée dans un trafic de cannabis ainsi que dans une affaire liée à une maison de retraite. Dans le même temps, Elsa poursuit en secret ses investigations pour sauver sa mère, mais le temps file et les indices se font de plus en plus rares…

Épisode 4 : Un drame éclate au sein d’une chaîne de fast-food, entraînant la PJ dans une enquête où ambitions, profits et scandales s’entremêlent. De son côté, Josselin réalise qu’Elsa en sait bien plus qu’elle ne le devrait à son sujet, et commence à douter de ses véritables intentions.



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Personnages et interprètes

Avec : Michaël Youn (Josselin), Constance Gay (Elsa), Julien Pestel (Benoît), Olivia Côte (Colette), Malek Lamraoui (Nadir), Vanessa David (Anouk), Lionel Erdogan (Garnier), Caroline Anglade (Carole), June Bénard-Gourion (Elsa enfant), Lohi Coffinot (Hugo), Jacques Douplat (Gégé le clodo), Yves Sandeau (Piéton), Thomas Poulard (Agent IJ), Inès Kermas (Sophie), Jamel El Gharbi (Steeve), Samuel Dupuy (Denis), Pierre Vandestock (OPJ)

Avec la participation de : Sam Karmann (Perroni)