Danse avec les Stars du 10 avril : la demi-finale ce soir sur TF1, 2 couples éliminés (VIDÉO)

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Danse avec les Stars du 10 avril 2026, la demi-finale – Après l’élimination de Marcus la semaine dernière, place à la demi-finale de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir et alors que la finale aura lieu la semaine prochaine, deux couples devront quitter définitivement l’aventure !


À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.

Danse avec les Stars du 10 avril : la demi-finale ce soir sur TF1, 2 couples éliminés (VIDÉO)
Capture TF1


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Danse avec les Stars, présentation de la demi-finale

Cette semaine, les célébrités encore en compétition s’affrontent pour tenter de décrocher leur place en finale. Ils ne sont plus que cinq, mais seulement trois pourront y accéder. À l’issue de la soirée, deux couples seront éliminés aux portes de la grande finale.

Danse avec les Stars, les couples encore en compétition

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac
Lucie Bernardoni et Christophe Licata
Emma et Dorian Rollin
Maghla et Adrien Caby
Samuel Bambi et Ana Riera


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VIDÉO Danse avec les Stars du 10 avril 2026, la bande-annonce

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