Audiences 9 avril 2026 : « Flashback » de retour en baisse, devant « La doc et le véto »

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Audiences 9 avril 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec la saison 2 inédite de la série « Flashback », qui a été suivi par 2,42 millions de téléspectateurs n moyenne pour 17,1% de pda. C’est en forte baisse par rapport à la saison précédente.


C’est devant France 3 avec une rediffusion de la série « La doc et le véto », qui a rassemblé 2,19 millions de téléspectateurs pour 13,5% de pda.

Audiences 9 avril 2026 : « Flashback » de retour en baisse, devant « La doc et le véto »
Capture TF1


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Audiences 9 avril 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,59 million de téléspectateurs pour 10% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Mission travaux : ma maison est un chantier », qui a rassemblé 1,13 million de téléspectateurs pour 6,6% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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