Danse avec les Stars du 17 avril : la finale ce soir sur TF1, qui va gagner ? (VIDÉO)

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Danse avec les Stars du 17 avril 2026, la finale – Après les éliminations de Maghla et Lucie Bernardoni la semaine dernière, place à la grande finale de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». A l’issue de cette soirée, l’un des trois couples finalistes sera sacré gagnant !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







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Danse avec les Stars, présentation de la finale

La grande finale de la saison 15 de « Danse avec les Stars » se déroule ce vendredi soir, promettant un spectacle intense et riche en émotions. Après plusieurs semaines de compétition, ils ne sont plus que trois couples à prétendre à la victoire : Emma et Dorian Rollin, Samuel Bambi et Ana Riera, ainsi que Juju Fitcats et Jordan Mouillerac.

Pour cette ultime soirée, chaque duo devra d’abord défendre ses chances sur un freestyle, une performance libre particulièrement attendue, où créativité, technique et émotion seront déterminantes. Mais la pression sera à son comble puisqu’à l’issue de ce premier passage, l’un des couples sera éliminé en milieu de soirée, laissant place à un face-à-face final entre les deux derniers concurrents.



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Ces finalistes auront alors une dernière occasion de convaincre le jury et le public, avec en ligne de mire le prestigieux trophée de l’émission. Un enjeu d’autant plus fort pour Jordan Mouillerac, qui pourrait entrer dans l’histoire du programme : en cas de victoire aux côtés de Juju Fitcats, il décrocherait un second sacre consécutif, après son triomphe l’an dernier avec Lénie Vacher.

Entre performances spectaculaires, suspense et émotions, cette finale s’annonce comme un moment fort de la saison, où tout peut encore basculer jusqu’à la dernière danse.

Sondage : qui doit gagner ?

Ce sondage est terminé (depuis 11 mois). Qui doit gagner ? Lénie Vacher 70.32% Adil Rami 15.82% Florent Manaudou 13.87%

VIDÉO Danse avec les Stars du 17 avril 2026, la bande-annonce

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