Pékin Express du 17 avril 2026 : ce soir dans l’épisode 7, qui sera éliminé ?

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« Pékin Express : au royaume des dragons » au programme TV du vendredi 17 avril 2026 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 7 de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Après l’élimination de Florent et Brigitte la semaine dernière, place à la septième étape en Chine.





A suivre dès 21h10 sur M6, puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







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« Pékin Express : au royaume des dragons », l’épisode 7 du 17 avril 2026

Lors de cette septième étape, les candidats plongent dans l’ancien royaume de Dali. Disparu depuis plus de mille ans, cet héritage perdure grâce au peuple Bai, qui continue de faire vivre des traditions ancestrales.

À la tombée de la nuit, les binômes doivent trouver un hébergement dans la ville de Dali, véritable trésor historique du Yunnan. Située à 1 970 mètres d’altitude, entre les monts Cangshan et le lac Erhai, elle offre un décor impressionnant. Les habitants y accueillent les participants autour de repas typiques et, pour certains, d’expériences plus spirituelles, le tout sous l’œil des célèbres Trois Pagodes, symbole incontournable de la ville.



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Sur le plan de la compétition, les épreuves sont placées sous le signe de l’équilibre, sollicitant à la fois agilité, concentration et sens stratégique. En fin d’étape, l’Extra Time fait son grand retour : cet avantage permet au premier binôme arrivé de bénéficier de 30 minutes supplémentaires sur son chrono.

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Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.