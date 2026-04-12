Demain Nous Appartient spoilers : Charles en prison, Samuel amoureux, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 1er mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2026.











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On peut déjà vous dire que Charles est en prison après avoir avoué ses crimes. Violette lui rend visite et elle est envahie par la culpabilité…

De son côté, Leïla tente de se faire pardonner auprès de Noor et Soraya. Mais après près de six ans à leur avoir fait croire qu’elle était morte, la pilule a du mal à passer… A l’inverse, Samuel est plus heureux que jamais du retour de Leïla et il est toujours amoureux d’elle. Mais pourront-ils reprendre leur histoire ?

Quant à Damien et Audrey, ils se retrouvent finalement autour de la nouvelle activité de Damien…



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Les résumés de DNA du 27 avril au 1er mai 2026

Lundi 27 avril 2026 (épisode 2191) : Ellie est investie dans un dilemme familial. Diego passe très vite à autre chose. Un duel de pâtissier oppose Karim et Arthur.

Mardi 28 avril 2026 (épisodes 2192) : Noor ne parvient pas à pardonner sa mère. Maud regrette sa décision hâtive. Karim est obligé de mentir pour sa réputation.

Mercredi 29 avril 2026 (épisode 2193) : Samuel compte bien renouer avec son passé. Jean, un nouvel infirmier, a un effet magnétique sur ses collègues. Soizic et Bruno passent aux confessions.

Jeudi 30 avril 2026 (épisode 2194) : Samuel fait face à la concurrence. Leïla en apprend plus sur la vie de Soraya. Audrey accepte de prendre part à la nouvelle activité de Damien.

Vendredi 1er mai 2026 (épisode 2195) : Jean parvient à se faire inviter chez les Daunier. Le corps de Soraya parle à sa place. Une visite en prison renforce la culpabilité de Violette.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 13 au 17 avril 2026 en cliquant ICI

du 20 au 24 avril 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…