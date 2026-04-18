Mort de Nathalie Baye à 77 ans

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Le cinéma français est en deuil en ce début de week-end. L’actrice Nathalie Baye est décédée hier, vendredi 17 avril, à l’âge de 77 ans, ont annoncé ses proches à l’AFP.











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Révélée au grand public dans « La Nuit américaine » de François Truffaut en 1973, elle s’est imposée comme l’une des actrices les plus marquantes du cinéma français. Sa carrière, longue de plus de cinquante ans, l’a menée à tourner avec les plus grands réalisateurs, de Jean-Luc Godard à Claude Chabrol.

Multi-récompensée, Nathalie Baye avait remporté quatre César, dont celui de la meilleure actrice pour « La Balance » et « Le Petit Lieutenant ». Elle était également une figure populaire auprès du grand public, notamment à travers ses rôles au cinéma et à la télévision.

Selon sa famille, l’actrice est décédée à son domicile parisien des suites d’une maladie à corps de Lewy, contre laquelle elle luttait depuis plusieurs mois.



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Mère de l’actrice Laura Smet, née de sa relation avec Johnny Hallyday, Nathalie Baye laisse derrière elle une carrière exceptionnelle et une empreinte durable dans le cinéma français.