« Défis mortels » : votre téléfilm ce 17 avril sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Défis mortels » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 17 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Défis mortels ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Défis mortels » : l’histoire, le casting

À son arrivée à l’université de Saint-Bellaire, Tasha cherche à intégrer la sororité Tau Nu afin d’élucider le meurtre de Sophia, survenu un an auparavant. Elle se confie à Clancy, rédactrice en chef du journal étudiant, tout en relevant les défis imposés par Tau Nu. Conçus pour créer le buzz sur les réseaux sociaux, notamment via l’application anonyme Pose, ces défis permettent de classer les candidates selon leur popularité. Tasha et son amie Jayda figurent régulièrement en tête. Mais un interlocuteur mystérieux commence à lancer des défis de plus en plus dangereux à Tasha, puis à Jayda, qui y perd la vie. Déterminée à comprendre ce qui s’est passé, Tasha peut compter sur le soutien d’Anthony pour mener son enquête.

Avec : Keeya King (Tasha), Kayleigh Shikanai (Gabriella), Mary Ditta (Jayda), Ruchi Wigwe (Anthony)



Publicité





Et à 16h, « Une lycéenne diabolique » (rediffusion)

Withney Manning subit une forte pression de la part de sa mère et de sa grand-mère pour décrocher le titre de reine du bal de promo. Son père, qui a quitté le foyer cinq ans plus tôt, assiste impuissant à la transformation de sa fille, obsédée par la réussite et prête à tout pour y parvenir. Déterminée à éliminer toute concurrence, elle s’en prend notamment à Natasha Hart, une élève qu’elle sous-estimait mais qui ose lui tenir tête face au climat de peur qu’elle impose au lycée. Ceux qui refusent de se soumettre deviennent ses cibles, humiliés publiquement. Withney va jusqu’à diffuser un faux montage compromettant impliquant Natasha, puis franchit un nouveau cap en cachant de la drogue dans la voiture de cette dernière avant de la dénoncer à la police. Déjà fragilisée par un passé lié à la drogue, Natasha voit son avenir s’effondrer et entame une lutte pour prouver son innocence.

Avec : Ashley Jones (Connie Manning), Kaitlyn Bernard (Whitney Manning), Kayleigh Shikanai (Natasha Hart), Krista Bridges (Sarah Hart)