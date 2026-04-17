Plus belle la vie spoiler : Apolline sous le choc, elle surprend Diane et... (20 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 20 avril 2026 – Et si c’était Apolline qui permettait finalement d’innocenter Félix dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Dans le prochain épisode, le lundi 20 avril 2026, elle va être témoin d’une scène choc !











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Luna, qui n’a pas eu de nouvelles d’Ulysse de tout le week-end, réussit finalement à le remotiver. Elle assure que Félix est innocent et qu’il a eu peur de dire la vérité. Ulysse se remet immédiatement au travail et il pense à quelque chose : si Félix a pris son scooter ce soir là de l’hôpital Phocéen jusqu’à la pointe rouge, on doit le voir sur des caméras de la ville ! Il va donc au commissariat demander à Idriss de l’aider en lui obtenant les images. Idriss est réticent mais Ulysse lui rappelle qu’un innocent pourrait rester en prison injustement. Idriss accepte donc.

Plus tard, Ulysse retrouve le président en possession de photos des images de vidéo-surveillance. On voit donc Félix sur son scooter avec un sweat sombre, rien à voir avec celui beige que le tueur portait ce soir là ! Félix s’appuie sur la plaque d’immatriculation du scooter mais le président rétorque qu’à cause du casque, on ne peut pas être certain que ce soit lui. Il refuse donc de l’ajouter au dossier.



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Mais pour semer le doute auprès des jurés, Ulysse décide quand même d’en parler pendant l’audience, avant que le président le rappelle à l’ordre. Baptiste, qui ne comprend pas qu’on leur cache des éléments, se lève et prend le parole. Le président explique qu’il s’agit de pièces irrecevables.

Plus tard, en repartant du tribunal, Alice reconnait auprès d’Apolline qu’Ulysse a été brillant. Apolline confie alors à Alice qu’elle a trouvé quelque chose sur Diane : avant la mort de Fabrice, elle a acheté deux grands appartements au nom de sa mère, certainement pour cacher une grosse rentrée d’argent à son mari. Et quand Apolline s’en va, c’est le choc : elle surprend une conversation entre Diane et Simon Dutoit ! Ce dernier s’inquiète de la stratégie de l’avocat de Félix et de son impact sur les jurés, notamment sur Baptiste Marci. Diane lui dit de se contenter de faire ce pourquoi elle le paie, mais Simon annonce qu’il va s’occuper de Baptiste !

Apolline va-t-elle rapporter à Ulysse ce qu’elle a vu ?