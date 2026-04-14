Demain Nous Appartient du 14 avril : Victor démasque le tueur, Erica surprend Damien (résumé + vidéo épisode 2182 en avance)

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Demain nous appartient du 14 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2182 de DNA – Victor va démasquer le meurtrier de Nolan ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et Erica va surprendre Damien…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Demain nous appartient du 14 avril 2026 – résumé de l’épisode 2182

Erica confronte Marceau au petit déjeuner au sujet d’une lettre anonyme l’accusant d’agression sexuelle. Il nie tout et parle d’un complot, mais Erica doute après l’avoir vu insistant avec Violette. Bart la soutient. Au lycée, Erica interroge Violette, qui semble mal mais affirme que tout s’est bien passé avec Marceau.

Audrey est déstabilisée lorsque Damien reporte leur soirée sous prétexte de travail. Plus tard, Audrey laisse un message à Damien, convaincue qu’il la trompe, mais cache la situation à sa fille. De son côté, Erica reparle à Marceau, qui accuse Bastien par jalousie. Elle aperçoit alors Damien entrer dans un bar…



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Au commissariat, Aurore apprend à Martin que Nolan était en dépression sévère et dépendant à ses médicaments. L’enquête se poursuit dans son entourage. Au Spoon, Victor soupçonne Charles de l’avoir dénoncé à la police, ce que ce dernier nie. Il lui remet un contrat accompagné de clés de voiture… Victor prend le contrat et lui rend les clés.

Le soir, Victor suit Charles, le voit monter dans une voiture et il revoit des souvenirs de la soirée du mariage… Victor réalise que Charles a changé de voiture depuis cette fameuse soirée et le meurtre ! Il appelle Martin et lui annonce qu’il sait qui est le meurtrier de Nolan !

En parallèle, Sofia réussit son essai avec Arthur aux Halles. Alex décide d’accueillir Manny pour l’aider, ce que Judith vit mal. Et enfin, Sara et Roxane découvrent que Lucien a griffé Enora. Plus tard, Bart, qui se sent mis à l’écart, exprime son mal-être et souhaite révéler à Enora qu’il est son père biologique, laissant Roxane et Sara sous le choc.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Marceau est-il allé trop loin ? Erica le confronte… (14 avril 2026)

VIDÉO Demain nous appartient du 14 avril 2026 – extrait de l’épisode

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