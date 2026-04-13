Demain Nous Appartient spoiler : Marceau est-il allé trop loin ? Erica le confronte... (14 avril 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Erica est bouleversée après la lettre anonyme qu’elle a reçu dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais Marceau a-t-il été trop loin ? Dans l’épisode de demain, mardi 14 avril, Erica confronte son fils, qui lui assure que c’est faux et que quelqu’un de lâche s’en prend à lui…











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Mais Erica reste perturbée, elle prend cette lettre anonyme très au sérieux et elle fait lien avec Violette… Bart comprend l’inquiétude d’Erica mais il est convaincu que Marceau ne serait jamais allé jusqu’à violer Violette.

Au lycée, Erica décide d’en avoir le coeur net en parlant avec Violette… Elle lui demande si ça va, elle trouve qu’elle a une petite mine et l’un de ses profs l’a alertée sur son comportement étrange depuis mardi. Violette assure que tout s’est bien passé avec Marceau, elle dit qu’elle est juste fatiguée…

En fin de journée, Erica retrouve Marceau, qui lui jure que jamais il ne ferait de mal à une fille et encore moins à Violette.



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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.