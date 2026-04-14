Plus Belle La Vie du 14 avril 2026 : Luna piège Idriss, Ulysse découvre... (résumé + extrait vidéo épisode 561 en avance)

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Plus belle la vie du 14 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 561 de PBLV – Luna ne va pas hésiter à piéger Idriss pour découvrir la vérité cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Ulysse va faire une découverte capitale…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 avril – résumé de l’épisode 561

Gabriel examine Ulysse après son malaise. Ulysse explique qu’il dit prendre des anxiolytiques à cause du procès. Luna arrive après la découverte d’un mail suspect de Fabrice à sa femme, évoquant une trahison. Ulysse demande à Gabriel de l’arrêter pour suspendre le procès ; Gabriel comprend qu’il simule mais finit par lui accorder un jour.

Apolline apprend par Alice que le procès reprend demain. Alice évoque un second téléphone de Félix Arnaud, jamais retrouvé, et demande à Apolline de mettre la main dessus.



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Ariane suit un cours prénatal avec Djawad mais reste mystérieuse sur son programme de la journée. Elle demande ensuite à Charlotte une reconnaissance faciale sur le copain de sa fille, qu’elle soupçonne de dealer ; Charlotte finit par accepter. Djawad découvre grâce à Aya que le garçon s’appelle Romain Leduc et loge à Massalia, mais ça ne parvient pas à rassurer Ariane.

Gabriel tente d’interroger Diane sur Fabrice, mais elle se braque et s’en va. Au Mistral, Baptiste refuse de parler du procès à Yolande. Idriss, lui, met fin à sa relation ambiguë avec Luna, sans se douter qu’elle est entrain de le piéger…

Gabriel informe Ulysse qu’il n’a rien obtenu de Diane. Mais Ulysse révèle avoir découvert que la mère d’Idriss était une patiente de Diane et que son fils l’accompagnait toujours : ils ont caché leur lien. Il soupçonne une liaison entre Diane et Idriss, et envisage de s’en servir pour accuser Idriss ou semer le doute. Pendant ce temps, Luna fouille le téléphone d’Idriss et découvre un élément. Enfin, Apolline confronte Ulysse, l’accuse d’avoir simulé son malaise et dit ne plus vouloir lui ressembler.

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VIDÉO Plus belle la vie du 14 avril 2026 – extrait vidéo

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