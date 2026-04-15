Demain Nous Appartient du 15 avril : Marceau retrouve l’auteur de la lettre, Charles en garde à vue (résumé + vidéo épisode 2183 en avance)

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Demain nous appartient du 15 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2183 de DNA – Marceau va finalement découvrir qui est l’auteur de la lettre anonyme ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et Charles va être placé en garde à vue pour le meurtre de Nolan.





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Demain nous appartient du 15 avril 2026 – résumé de l’épisode 2183

Au Spoon, Aurore emmène Charles au commissariat pour l’interroger sur la mort de Nolan. En parallèle, Audrey apprend par Erica que Damien fréquente un bar libertin, mais elle n’a pas le temps de le confronter lorsqu’il est appelé au sujet de Charles.

De son côté, Erica refuse d’envenimer les choses autour de la lettre anonyme visant Marceau et la détruit. Au lycée, Marceau accuse Bastien, mais Esmée avoue être l’autrice de la lettre pour aider Violette. Celle-ci s’emporte et assure qu’il ne s’est rien passé avant Marceau ! Elle reçoit un appel, elle est convoquée par la police.



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Au commissariat, Charles explique avoir loué une voiture et avoir eu un léger accident. Violette confirme sa version, mais sous pression, Charles finit par avouer avoir percuté quelque chose sur la route, pensant à un animal, avant de découvrir le corps de Nolan le lendemain. À la sortie, Violette, bouleversée, reproche à Damien de ne pas soutenir son frère.

Pendant ce temps, Marguerite prévoit un moment avec Benny tandis que Lizzie renonce au sien. À l’hôtel, Benny a une panne, que Marguerite dédramatise, avant de confier à Raphaëlle qu’elle tient plus à lui qu’elle ne le pensait…

Enfin, Maud accompagne Diego courir mais elle chute violemment après qu’il s’arrête brusquement en apercevant la jeune femme rencontrée il y a quelques jours… Maud finit à l’hôpital.

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VIDÉO Demain nous appartient du 15 avril 2026 – extrait de l’épisode

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