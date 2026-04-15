Plus Belle La Vie du 15 avril 2026 : Luna apporte une preuve, Ulysse fait avouer Idriss (résumé + extrait vidéo épisode 562 en avance)

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Plus belle la vie du 15 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 562 de PBLV – Luna va apporter une preuve de la liaison entre Diane et Idriss dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors qu’Ulysse réussit à faire avouer Idriss au tribunal, il va perdre son sang froid…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 avril – résumé de l’épisode 562

Luna montre à Ulysse des messages trouvés sur le téléphone d’Idriss : ils prouvent qu’il entretenait une liaison avec Diane Gallieni au moment du meurtre de Fabrice. Elle lui révèle aussi que Diane l’a appelé récemment. Ulysse décide alors de faire réinterroger Idriss dès l’après-midi pour le faire avouer, malgré le malaise de Luna, qui culpabilise de l’avoir manipulé.

Au palais de justice, l’ambiance est tendue : Alice se moque d’Ulysse et Apolline l’accuse d’avoir simulé son malaise, ce qu’il ne nie pas. Sous pression, il prend un anxiolytique. Au tribunal, Ulysse interroge Idriss sur Diane Gallieni. Après hésitation, il finit par reconnaître leur liaison au moment des faits. Ulysse s’appuie sur cette révélation pour avancer une nouvelle hypothèse : Diane et Idriss auraient pu vouloir se débarrasser de Fabrice et faire accuser Félix. Idriss, lui, affirme avoir un alibi solide.



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Les jurés commencent à douter : certains envisagent la possibilité d’un meurtre commandité, d’autres restent convaincus de la culpabilité de Félix. Après l’audience, Luna tente de parler à Idriss, mais il la rejette violemment, comprenant qu’elle l’a trahi. Enfin, en quittant le palais avec sa mère, Ulysse est pris à partie par des manifestants et finit par perdre son sang-froid… Il pousse l’un d’eux dans les marches, il tombe en arrière !

De son côté, Jennifer, en voiture, panique lorsqu’un homme monte à l’arrière en pensant à une agression. Elle utilise sa bombe lacrymo et file au commissariat. Il s’agit en réalité d’Isaac, qui croyait monter dans un VTC. Après explication, la tension retombe et ils sympathisent.

Pendant ce temps, Ariane enquête discrètement sur Romain, qu’elle soupçonne de fournir de la drogue à sa fille. Elle fouille sa chambre mais se fait surprendre. Romain reste bienveillant et la couvre lorsque Zoé arrive.

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VIDÉO Plus belle la vie du 15 avril 2026 – extrait vidéo

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