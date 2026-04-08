Demain Nous Appartient spoiler : Nordine en garde à vue, qui a tué Nolan ? Réponse ! (9 avril 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner pour Nordine demain dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans l’épisode du jeudi 9 avril, Nordine se rend au commissariat de lui-même pour donner son tee-shirt troué et taché de sang.











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Il joue la carte de l’honnêteté, il avoue être allé confronter Nolan dans sa salle de sport le jour de sa mort. Ils se sont disputés au sujet de Manon et ils se sont battus ! C’est pour ça que Nordine a mal à l’épaule. Mais il assure qu’il n’a pas tué Nolan, il ne l’a même pas vu à la fête du mariage !

Nordine est quand même placé en garde à vue. Manon vient lui parler, il lui explique qu’il a été jaloux par manque de confiance en lui, il pense que Manon est trop bien pour lui et il a peur qu’elle le quitte. Manon lui fait une belle déclaration d’amour !

Plus tard, Damien rejoint Aurore avec une bonne nouvelle : une caméra de surveillance à Montpellier a filmé la voiture de Nordine, qui était bien déjà accidenté. Il est officiellement mis hors de cause et va être libéré !



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Au même moment, Victor Brunet est chez le garagiste. Il a fait réparer « discrètement » sa voiture. Le garagiste dit avoir fait la vidange et changé les essuis-glaces pour justifier l’immobilisation… Il lui dit qu’il a du percuter un sacré animal : sa voiture était pleine de sang ! Tout laisse à penser que c’est Victor qui a tué Nolan, certainement par accident. Mais la police ne sait toujours pas qu’il était sur place ce soir là !

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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.