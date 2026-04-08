Quotidien du 8 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Par /

Publicité

Quotidien du 8 avril 2026, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 8 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


Publicité

Quotidien : les invités du 8 avril 2026

👩‍🔬 Héloïse Fayet — Chercheuse en dissuasion et prolifération nucléaire à l’Ifri

🎤 Michaël Youn — « Flashback » saison 2 à partir du 9 avril sur TF1


Publicité

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 8 avril 2026 à 19h25 sur TMC.

A LIRE AUSSI
The Power du 8 avril 2026 : qui Kelly a-t-elle choisi comme complice ? (résumé, spoiler + replay épisode 20)
The Power du 8 avril 2026 : qui Kelly a-t-elle choisi comme complice ? (résumé, spoiler + replay épisode 20)
C à vous du 8 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 8 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
La Grande Librairie du 8 avril 2026 : invités et sommaire
La Grande Librairie du 8 avril 2026 : invités et sommaire
Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Criquebeuf-sur-Seine après le passage du chef ? (7 avril)
Cauchemar en cuisine : qu'est devenu le restaurant à Médière après le passage du chef ? (18 février)


Publicité


Retour en haut