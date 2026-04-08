Quotidien du 8 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 8 avril 2026, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







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Quotidien : les invités du 8 avril 2026

👩‍🔬 Héloïse Fayet — Chercheuse en dissuasion et prolifération nucléaire à l’Ifri

🎤 Michaël Youn — « Flashback » saison 2 à partir du 9 avril sur TF1



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Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 8 avril 2026 à 19h25 sur TMC.