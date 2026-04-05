Demain Nous Appartient spoilers : Charles avoue tout, Samuel face à Leïla, les résumés jusqu’au 24 avril 2026

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 24 avril 2026 – Que va-t-il se passer mi-avril dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026.











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On peut déjà vous dire que Charles va finalement avouer ses crimes. Une lourde décision qui va le conduire tout droit en prison alors que sa soeur, Violette, a elle aussi des aveux à faire…

Pendant ce temps là, le torchon brule entre Bart et Roxane. Samuel est hospitalisé dans un état grave et il finit par découvrir que Leïla est bien toujours en vie. Il confronte Martin, qui sait des choses, et affronte son passé.

Et alors que Sofia a un crush, Maud prend une décision.



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Les résumés de DNA du 20 au 24 avril 2026

Lundi 20 avril 2026 (épisode 2186) : Charles prend une décision qui changera le cours de sa vie. Un conflit s’installe entre Bart et Roxane. Diego tente une nouvelle experience.

Mardi 21 avril 2026 (épisodes 2187) : Samuel se retrouve gravement hospitalisé. La famille Julliard fait face à de graves révélations. Maud prend une décision radicale.

Mercredi 22 avril 2026 (épisode 2188) : Un retour fantomatique à Sète. Le cœur lourd, Violette avoue tout. Roxane réalise à quel point Bart tient à Enora.

Jeudi 23 avril 2026 (épisode 2189) : Samuel confronte Martin sur ce qu’il sait. Une page se tourne définitivement pour Soizic. Sofia a un nouveau crush…

Vendredi 24 avril 2026 (épisode 2190) : Samuel fait enfin face à son passé. Soizic met son grapin sur quelqu’un… d’inattendu. Noor a enfin sa revanche sur le lycée.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 6 au 10 avril 2026 en cliquant ICI

du 13 au 17 avril 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…