Demain Nous Appartient spoiler : quel est le secret de Damien ? Réponse ! (7 avril 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Quel est le secret de Damien dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Alors que ce dernier cache quelque chose à Audrey depuis la soirée du mariage, dans l’épisode de demain, mardi 7 avril, il va devoir dire la vérité à sa femme.


Demain Nous Appartient spoiler : quel est le secret de Damien ? Réponse ! (7 avril 2026)
Capture TF1


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Damien va lui expliquer qu’il était en cachette à une soirée électro ! Audrey ne comprend pas qu’il ne lui ait pas dit la vérité et Damien explique qu’il a besoin de faire des choses juste pour lui… Il dit faire ce genre de choses depuis le retour des pères de Jack et Lizzie ! Il s’est senti seul et exclu, il a donc commencer à faire des choses seul, sans en parler à personne.

Audrey se confie à Erica, qui est septique quant aux explications données par Damien. Celle-ci pense que Damien a menti pour cacher quelque chose de plus grave… Audrey se demande s’il n’a pas une maîtresse… Eric essaie de dédramatiser mais le doute s’installe pour Audrey.

Damien a-t-il dit la vérité ? Trompe-t-il Audrey ?


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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

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