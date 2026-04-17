Demain Nous Appartient spoiler : Valentine a tout dit à la police, Charles va-t-il avouer ? Réponse ! (20 avril 2026)

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Demain nous appartient spoiler – La chute de Charles est désormais toute proche dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans l’épisode du lundi 20 avril, vous allez découvrir que Valentine a bien dénoncé Charles à la police pour ses deux crimes passés.











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Au commissariat, Martin explique à la substitute du procureur que Valentine est venu témoigner et accuser Charles d’avoir tué Alban Perret et Laure Contentin, l’ambulancier et l’infirmière de l’hôpital Saint-Clair. Une affaire jamais élucidée à l’époque.

Valentine a expliqué à la police que Charles lui a avoué les deux meurtres il y a quelques mois. Elle n’a aucune preuve mais Aurore pense qu’elle dit la vérité. Martin demande à la substitute de réouvrir l’enquête, elle accepte mais elle veut du concret !

De son côté, Charles supplie Valentine de ne pas révéler à la police que Violette était au volant cette nuit là… Il lui demande ce qu’elle a dit à la police, Valentine annonce qu’elle a tout dit à la police ! Il lui demande de dire à la police qu’elle a tout inventé suite à une dispute. Valentine lui demande de partir, elle ne dira rien pour Violette.



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Martin, Aurore et Karim font le point, ils doutent de Damien sur l’affaire Cotentin / Perret. Martin décide d’aller le voir, Damien lui avoue qu’à l’époque il a soupçonné Charles mais il n’avait rien de concret. Il jure qu’il n’aurait jamais couvert ça. Martin le croit.

Damien décide alors d’aller confronter Charles… Il dit que Valentine est folle mais Damien lui dit qu’il savait mais qu’il a cru que ce n’était pas possible. Damien lui dit qu’il ne pourra pas s’en sortir, il réussit à le convaincre d’aller se rendre ! Au commissariat, il avoue tout à Martin.

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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.