Demain Nous Appartient spoilers : le retour de Leïla, Charles avoue ses crimes, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 20 au 24 avril 2026)

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 20 au 24 avril 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Charles, qui va tout perdre. Valentine l’a dénoncé au commissariat et Martin, avec l’accord de la substitute du procureur, réouvre l’enquête sur les meurtres d’Alban Perret et Laure Cotentin. Il prévient Damien, qui confronte son frère et réussit à le convaincre de se dénoncer.

Pour Samuel, c’est un énorme choc. Il fait un malaise et c’est Leïla qui lui sauve la vie ! A l’hôpital, Samuel est convaincu de ne pas avoir rêvé et de l’avoir vu… Leïla, bel et bien en vie, parle à Martin : elle doit dire la vérité et veut revoir ses filles ! Mais Martin lui rappelle que tant qu’elles la croient morte, elles sont en sécurité.

Quant à Sara et Roxane, elles doivent prendre une décision vis à vis de Bart et Enora. Sara est favorable à révéler à leur fille que Bart est son père…



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Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 20 au 24 avril 2026

Lundi 20 avril 2026 (épisode 2186) : Charles prend une décision qui changera le cours de sa vie. Un conflit s’installe entre Bart et Roxane. Diego tente une nouvelle experience.

Mardi 21 avril 2026 (épisodes 2187) : Samuel se retrouve gravement hospitalisé. La famille Julliard fait face à de graves révélations. Maud prend une décision radicale.

Mercredi 22 avril 2026 (épisode 2188) : Un retour fantomatique à Sète. Le cœur lourd, Violette avoue tout. Roxane réalise à quel point Bart tient à Enora.

Jeudi 23 avril 2026 (épisode 2189) : Samuel confronte Martin sur ce qu’il sait. Une page se tourne définitivement pour Soizic. Sofia a un nouveau crush…

Vendredi 24 avril 2026 (épisode 2190) : Samuel fait enfin face à son passé. Soizic met son grapin sur quelqu’un… d’inattendu. Noor a enfin sa revanche sur le lycée.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 20 au 24 avril 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…