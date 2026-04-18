Audiences 17 avril 2026 : « Tropiques criminels » leader devant la finale de « Danse avec les Stars »

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Audiences 17 avril 2026 – C’est France 2 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un inédit de la série « Tropiques criminels », qui a captivé 3,45 millions de téléspectateurs pour 20,5% de pda.


C’est devant TF1 avec la finale de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », qui a captivé 2,43 millions de téléspectateurs pour 14,9% de pda.

Audiences 17 avril 2026 : « Tropiques criminels » leader devant la finale de « Danse avec les Stars »
©Lou Breton – France Télévisions


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Audiences 17 avril 2026 : les autres chaînes

France 3 suit avec sa soirée inédite « La fête de la chanson française – 20 ans d’émotions », qui a intéressé 1,27 million de téléspectateurs pour 8,6% de pda.

M6 suit avec l’étape 7 de « Pékin Express », qui a rassemblé 1,20 million de téléspectateurs pour 7,2% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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