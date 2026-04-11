Echappées Belles du 11 avril 2026 : direction le Périgord ce soir sur France 5 (sommaire)

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Echappées Belles du 11 avril 2026 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







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Echappées Belles du 11 avril, à 21h – « Périgord, des émotions à vivre » (rediffusion)

Bienvenue en Périgord, une région riche en histoire, en paysages préservés et en émotions. Entre rivières paisibles, forêts profondes, châteaux chargés de siècles d’histoire, sites préhistoriques et villages de pierre, ce territoire ne cesse de séduire et d’émerveiller. C’est un endroit inoubliable, un véritable refuge où l’on aime revenir encore et encore.

De la Dordogne aux vastes forêts périgourdines, en passant par les jardins de Marqueyssac et le village pittoresque de La Roque-Gageac, Sabine partira à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de cette région.



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Echappées Belles du 11 avril à 22h30 – « Week-end à Bordeaux » (rediffusion)

Bordeaux est une ville pleine de charme et de personnalité, où la qualité de vie séduit au premier regard. Réputée pour la richesse de son architecture, elle est inscrite depuis 2007 au patrimoine mondial de l’UNESCO grâce à l’harmonie remarquable de son centre historique.

Traversée par la Garonne, la ville a longtemps occupé une place stratégique dans les échanges commerciaux grâce à sa situation géographique privilégiée. Nichée au cœur d’un vignoble de renommée internationale et entourée de paysages naturels spectaculaires, elle se distingue également par sa gastronomie. Autant d’atouts qui font de Bordeaux et de ses environs une destination idéale pour une escapade le temps d’un week-end.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 11 avril 2026 dès 21h sur France 5