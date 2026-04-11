Les Traîtres du 11 avril : la suite de la saison 6 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (épisode 3)

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Les Traîtres du 11 avril 2026, l’épisode 3 ce soir sur M6. Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la saison 6 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations de Christian Milette, Jules, et Emmanuel Petit, le jeu continue pour les célébrités encore en course.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







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Les Traîtres du 11 avril 2026 : l’épisode 3 ce soir

La semaine dernière dans l’épisode 2, Issa Doumbia a réussi à démasquer les 3 autres Traîtres et à lever la malédiction. Il a ainsi rejoint Adriana Karembeu, Fatou Guinea et Arié Elmaleh dans le rang des Traîtres. Et alors qu’André Bouchet a abandonné, 3 loyaux ont été éliminés : Christian Milette, Sundy Jules, et Emmanuel Petit.

Ce soir dans l’épisode 3, c’est la table ronde et Fatou est en danger. Sera-t-elle éliminée ? L’ambiance va se tendre et Victoria Abril va perdre ses nerfs.



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"C'est la première fois que je ressens ça"

Pour sauver leur peau, les Traîtres seront prêts à tout, même à se trahir entre eux 😈#LesTraîtres, samedi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/ZmJz6O7a4x — M6 (@M6) April 8, 2026

Les Traîtres, qui sont les 16 candidats encore en compétition ?

Sont encore en course au début de l’épisode 3 : Adriana Karembeu, Ginger Bitch, Victoria Abril, Arié Elmaleh, Issa Doumbia, Armelle, Juste Zoé, Nicole Ferroni, Isabelle Morini-Bosc, Fatou Guinea, Richard Orlinski, Cindy Poumeyrol, Major Mouvement, Maud Ankaoua, Axel Huet, et Donovan.

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 6

Sous l’impulsion du Maître du jeu Éric Antoine, une nouvelle force fait son entrée : le Traître Maudit, reconnaissable à sa mystérieuse cape verte, un rôle unique, dangereux et imprévisible. Pour la première fois, un Traître commence seul, sans repères, avec seulement 48 heures pour identifier ses semblables sous peine de perdre toute chance de les rejoindre et de sceller son destin. Jamais la responsabilité n’a été aussi lourde, ni le sort des Traîtres entre les mains d’un seul joueur. Face à lui, 22 participants aux profils variés — stratèges, intuitifs, explosifs ou discrets — devront s’allier ou s’éliminer pour progresser. Dans ce climat où la peur change de camp, les alliances vacillent et le doute s’impose comme seule certitude : qui survivra au jeu et à la malédiction ?