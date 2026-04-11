Audiences 10 avril 2026 : « Tropiques criminels » leader devant « Danse avec les Stars », Pékin Express au plus bas

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Audiences 10 avril 2026 – C’est France 2 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un inédit de la série « Tropiques criminels », qui a captivé 3,65 millions de téléspectateurs pour 21,8% de pda.


C’est devant TF1 avec la demi-finale de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », qui a captivé 2,62 millions de téléspectateurs pour 16% de pda.

Audiences 10 avril 2026 : « Tropiques criminels » leader devant « Danse avec les Stars »
©Lou BRETON – France Télévisions – Federation Studio France


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Audiences 10 avril 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’étape 6 de « Pékin Express », qui a rassemblé 996.000 téléspectateurs pour 6,1% de pda. Le programme est au plus bas !

France 3 est faible avec sa soirée inédite « Jean-Louis Aubert – 50 ans avec vous », qui n’a intéressé que 663.000 téléspectateurs pour 4,4% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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