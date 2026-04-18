Echappées Belles du 18 avril 2026 : direction le Belize ce soir sur France 5 (sommaire)

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Echappées Belles du 18 avril 2026 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







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Echappées Belles du 18 avril, à 21h – « Belize, la perle des Caraïbes » (rediffusion)

Le Belize est un pays encore méconnu, difficile à situer pour beaucoup. Niché entre le Mexique, le Guatemala et la mer des Caraïbes, il est le plus petit État d’Amérique centrale et le seul anglophone de la région. Malgré sa taille modeste, il se distingue par une grande diversité culturelle, mêlant métis, Mayas, créoles, Garifunas, mennonites et communautés venues d’Asie ou d’Occident, formant un véritable carrefour d’influences.

Préservé du tourisme de masse, le Belize séduit par sa nature intacte. Ses forêts tropicales, qui couvrent une grande partie du territoire, abritent une faune riche, dont jaguars et tapirs, ainsi que des vestiges mayas impressionnants. Le pays est aussi réputé pour ses îles et sa barrière de corail classée à l’Unesco, où se trouve le célèbre Great Blue Hole.



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Jérôme Pitorin commence son voyage par le survol de ce gouffre spectaculaire, situé à 75 km des côtes. À San Pedro, il découvre la réserve marine de Hol Chan et ses actions de protection. Puis, à Dangriga, il s’immerge dans la culture garifuna avant d’explorer la jungle et de rejoindre, en canoë, le site archéologique de Lamanai, au cœur de la forêt.

Echappées Belles du 18 avril à 22h30 – « Estonie, perle de la Baltique » (rediffusion)

Découvrons l’Estonie, un pays qui conjugue héritage et modernité. Indépendante depuis 1991 après une « révolution chantante » pacifique, elle s’est rapidement transformée en l’une des nations les plus numériques au monde : services publics en ligne, vote électronique, accès à Internet considéré comme un droit, et forte densité de start-up.

Malgré cette modernité, l’Estonie préserve ses traditions, reconnues par l’UNESCO, et reste profondément attachée à la nature, avec de vastes forêts et zones sauvages en expansion. Si les campagnes se tournent aujourd’hui vers le tourisme, la jeune génération veille à protéger à la fois culture et environnement.

Comment ce pays longtemps dominé parvient-il à se réapproprier pleinement son identité et son territoire ?

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 18 avril 2026 dès 21h sur France 5