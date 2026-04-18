The Voice du 18 avril 2026 : Louis Bertignac aux côtés de Lara Fabian ce soir ! (extrait vidéo prime 7)

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The Voice du 18 avril 2026 extrait vidéo – Place à la septième soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Les coachs – Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc – poursuivent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







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The Voice du 18 avril 2026, extrait vidéo

Ce samedi soir sur TF1, les auditions à l’aveugle se poursuivent. Mais pour fêter les 15 ans de The Voice cette saison, d’anciens coachs vont revenir ! Après Matt Pokora et Kendji Girac la semaine dernière, ce soir c’est Louis Bertignac qui sera aux côtés de Lara Fabian pour ces auditions, sur un double fauteuil.

À découvrir ce soir : Laurent, qui interprétera Purple Rain de Prince. Son parcours est riche et atypique : formé au conservatoire, il a ensuite poursuivi son chemin à New York, où il a côtoyé de grandes figures du gospel. Coach vocal reconnu depuis plus de dix ans, il s’est longtemps consacré aux autres, mettant sa propre carrière entre parenthèses.



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À 30 ans, une profonde remise en question le pousse à tout arrêter pour enfin “vivre pleinement”. Aujourd’hui apaisé et en accord avec lui-même, il ose franchir le pas et monter sur la scène de The Voice, un rêve qu’il repoussait depuis des années. Avec Purple Rain, il souhaite transmettre son vécu et sa maîtrise, transformant ses épreuves en force intérieure. Pour la première fois, il chante avant tout pour lui.

Les coachs seront-ils séduits par cette prestation ?

Retrouvez la prestation de Natacha en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

The Voice 2026, rappel de la présentation de la nouvelle saison

Plus de 70 % des chansons interprétées cette saison n’avaient encore jamais résonné sur la scène de The Voice. Les talents explorent ainsi des univers musicaux variés et proposent des reprises personnelles qui mettent en avant leur identité artistique.

La compétition se renouvelle également grâce à des règles repensées et à des surprises inédites : chaque coach dispose désormais d’une Arme Secrète, un joker exclusif gardé secret vis-à-vis des autres, capable de bouleverser le déroulement des Auditions à l’Aveugle. Parmi ces atouts figure le « Boomerang », qui permet à un coach bloqué de renvoyer le blocage à son auteur afin de pouvoir se retourner.

Les coachs conservent par ailleurs leurs deux Blocks ainsi que le pouvoir de la Seconde Chance, renforçant encore la dimension stratégique du jeu.

The Voice 2026, ça continue ce samedi 18 avril 2026 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.