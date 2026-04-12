Enquête Exclusive du 12 avril 2026 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Enquête Exclusive du 12 avril 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h15 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Narcos et surtourisme : menace sur l’eau au Mexique ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







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Enquête Exclusive du 12 avril 2026 : votre émission en résumé

Derrière ses plages de rêve, ses eaux turquoise, ses rivières ancestrales et sa jungle luxuriante, le Mexique fait face à une crise sans précédent : l’eau vient à manquer. Au printemps 2024, la situation atteint un seuil critique, avec 85 % du territoire officiellement en état de stress hydrique et un accès à l’eau potable de plus en plus limité. Le réchauffement climatique, qui frappe le pays plus durement encore que le reste de l’Amérique latine, en est l’une des principales causes. Mais il n’est pas le seul. La course au développement économique, indispensable dans un pays où près de 30 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, épuise progressivement les ressources naturelles.

Dans le Yucatán, cœur du tourisme mexicain, l’afflux massif de visiteurs et l’installation de nouveaux travailleurs ont fait exploser la consommation d’eau. À cela s’ajoute la construction du Train Maya, censé dynamiser encore davantage la région, mais qui a entraîné la pollution, voire la destruction, de milliers de cénotes — ces réserves souterraines essentielles, uniques sources d’eau potable locales.



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Dans l’État du Chiapas, l’eau n’est désormais disponible que quelques heures par jour dans les foyers. Tandis que les habitants se voient interdire l’accès aux nappes phréatiques, l’entreprise Coca-Cola bénéficie, elle, d’un accord avec les autorités locales lui permettant de puiser des millions de litres pour produire ses boissons.

L’« or bleu » est devenu un enjeu stratégique qui attise toutes les convoitises. Dans un pays où les cartels infiltrent les secteurs les plus lucratifs, l’eau fait désormais l’objet de véritables conflits armés dans certaines régions. Dans le Michoacán, des groupes de narcotrafiquants expulsent des agriculteurs pour s’approprier les ressources, qu’ils revendent à prix fort ou redirigent vers des cultures très rentables, comme l’avocat. Face à cette violence, la résistance s’organise. À Coahuayana, des habitants ont pris les armes pour défendre leur accès à l’eau. Au Mexique, une guerre de l’eau est bel et bien en cours.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.