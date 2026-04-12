Tatiana Silva fait ses adieux lors de sa dernière météo sur TF1 : « J’ai le coeur serré » (VIDÉO)



Publicité





Clap de fin pour Tatiana Silva sur TF1. Ce dimanche soir, la présentatrice a assuré son tout dernier bulletin météo, concluant près de dix années passées à l’antenne avec une émotion palpable.





Arrivée en 2017 pour succéder à Catherine Laborde, Tatiana Silva s’était imposée au fil des années comme l’un des visages incontournables de la météo, notamment le week-end. Pour ses adieux, c’est une présentatrice visiblement très émue qui s’est adressée aux téléspectateurs à la fin de son bulletin.







Publicité





La gorge nouée, elle a pris le temps de remercier celles et ceux qui ont marqué son parcours au sein de la chaîne, à commencer par la direction, mais aussi ses collègues du service météo, dont Évelyne Dhéliat et Louis Bodin, sans oublier les équipes techniques de l’ombre et les partenaires comme Météo France.

« Il est temps pour moi de partir, je voulais d’abord remercier la direction pour sa confiance, merci aussi de m’avoir donné ma chance, merci de m’avoir accueillie si bien au sein du service météo, à Évelyne Dhéliat et Louis Bodin. Je veux aussi remercier toutes les équipes qui sont derrière ce bulletin météo, à savoir évidemment l’infographie, la régie, le chef de chaîne qui nous donne des secondes précieuses lorsqu’on en a besoin, Météo France qui nous briefe. Je voudrais aussi dire que j’ai été infiniment honorée de travailler au service Info TF1 et plus précisément avec l’équipe du week-end. Je voudrais aussi dire merci à toutes celles qui font en sorte qu’on ait cette belle mine à l’antenne. Et oui, il est temps pour moi donc de tourner cette page, d’en écrire une nouvelle. C’est vrai, j’ai le cœur serré, mais je suis quand même heureuse de partir. Merci à vous, cher public, pour votre soutien, votre bienveillance. Avec vous, j’ai beaucoup grandi. Dix ans d’expérience, ce n’est pas rien, je pars donc aussi avec un certain bagage. Belle soirée et surtout prenez bien soin de vous. »

Un discours sincère et touchant, salué par de nombreux téléspectateurs sur les réseaux sociaux, qui témoigne de l’attachement de Tatiana Silva à la chaîne et à ses équipes.



Publicité





Avec ce dernier bulletin, une page se tourne pour la météo de TF1. Reste désormais à savoir vers quels nouveaux projets se dirigera l’animatrice, qui n’a pas encore dévoilé la suite de sa carrière.

VIDÉO les adieux de Tatiana Silva sur TF1