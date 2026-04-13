« Monsieur le Maire » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (13 avril 2026)

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« Monsieur le Maire », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film réalisé par Karine Blanc & Michel Tavares, avec Clovis Cornillac, Eye Heïdara et Laurence Côte.





A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).







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« Monsieur le Maire » : l’histoire de votre film

Paul Barral, maire d’un petit village de montagne niché au pied du Mont-Blanc, lutte pour faire survivre les commerces locaux et empêcher la fermeture annoncée de l’école.



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En quête de solutions pour attirer de nouvelles familles, il voit débarquer un groupe de mères célibataires en difficulté, parmi lesquelles Joe-Lynn, une chanteuse au tempérament bien trempé accompagnée de ses deux enfants. Leur arrivée ne tarde pas à bousculer la tranquillité du village.

Déterminé, le maire pourrait bien avoir trouvé une solution inattendue pour redonner vie à ce territoire en déclin…

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…