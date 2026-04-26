Enquête Exclusive du 26 avril 2026 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Enquête Exclusive du 26 avril 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h15 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Corée du Nord : Kim Jong-un, le dictateur qui fait trembler la planète ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







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Enquête Exclusive du 26 avril 2026 : votre émission en résumé

Il y a quelques jours, Kim Jong-un a été réélu à la tête de la Corée du Nord, sans surprise : seul candidat, son parti a obtenu 99,93 % des voix . Depuis plus de quinze ans, ce dirigeant autoritaire fait trembler la scène internationale en multipliant les démonstrations militaires, notamment avec des missiles capables d’emporter des charges nucléaires.

Obsédé par la survie de son régime, il a transformé son pays en véritable forteresse ultra-militarisée. Une part massive des ressources est consacrée à la défense, financée en partie par des cyberattaques sophistiquées menées par des hackers d’État.



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Pendant ce temps, la population vit dans une grande pauvreté, sous une répression constante. Opposants emprisonnés, camps, purges : le régime maintient un contrôle total, y compris au sein de sa propre famille.

Paradoxalement, le dirigeant mène un train de vie luxueux, loin de l’idéologie qu’il prône. Le culte de la personnalité est omniprésent, entretenu dès l’enfance par une propagande extrême.

Son parcours intrigue : enfance en Suisse, passions inattendues… Mais une chose est claire : il refuse tout abandon de l’arme nucléaire, qu’il considère comme essentielle à la survie du régime .

Alors, jusqu’où peut aller Kim Jong-un ?

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.