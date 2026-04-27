« La fine fleur » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (27 avril 2026)

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« La fine fleur », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film réalisé par Pierre Pinaud, avec Catherine Frot et Melan Omerta dans les rôles principaux.


A voir ou revoir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)

« La fine fleur » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (27 avril 2026)
Capture FTV


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«La fine fleur » : l’histoire de votre film

Autrefois reconnue comme la plus grande créatrice de roses, Ève Vernet est désormais au bord de la faillite, menacée par le rachat d’un concurrent redoutable.

Sa fidèle secrétaire, Véra, pense avoir trouvé une issue en recrutant trois employés en insertion, totalement novices en horticulture. Malgré leurs différences, tous vont se lancer dans une aventure aussi inattendue qu’attachante pour tenter de sauver cette petite exploitation artisanale.


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Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia Côte, Marie Petiot, et Vincent Dedienne

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…

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