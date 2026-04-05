Enquête Exclusive du 5 avril 2026 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Enquête Exclusive du 5 avril 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h15 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’une rediffusion et il a pour thème « Fêtes, pétrole, tartans : l’Écosse entre extravagance et tradition ! ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







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Enquête Exclusive du 5 avril 2026 : votre émission en résumé

Entre fêtes ancestrales et rituels sacrés, l’Écosse incarne un imaginaire puissant : celui des clans, des kilts, des châteaux et des lochs enveloppés de mystère. Mais derrière ces traditions se cache aussi un pays prospère, porté par ses réserves de pétrole ainsi que par ses exportations de whisky et de saumon. Située à l’extrême nord du Royaume-Uni, l’Écosse est restée fidèle à la couronne britannique, un attachement que la famille royale lui rend bien. La reine Élisabeth II y a choisi de passer ses derniers instants, dans son domaine de Balmoral, et le roi Charles III s’y rend encore plusieurs fois par an, notamment pour assister aux célèbres Highland Games, de spectaculaires compétitions souvent comparées aux Jeux olympiques écossais.

Ces jeux trouvent leurs origines dans l’histoire guerrière des Highlands, où plus de 147 clans se sont disputé les terres jusqu’au XVIIIᵉ siècle. En exclusivité, Lord Malcolm Forbes, chef du plus ancien clan écossais, nous a ouvert les portes de son château. Avec son épouse, Lady Forbes, il s’apprête à accueillir des cousins venus des États-Unis pour assister aux Highland Games annuels de la famille. Sur leur immense domaine, ces épreuves sont l’occasion de mesurer la puissance du clan face aux autres grandes familles du pays : lancer de tronc d’arbre, épreuves de force, dégustation de whisky et haggis sont au programme.



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À seize heures de route d’Édimbourg, dans les îles Shetland, l’Up Helly Aa est l’une des plus impressionnantes fêtes du feu d’Europe. Chaque hiver, lors de la nuit la plus longue de l’année, les habitants célèbrent leurs racines vikings dans une ambiance à la fois spectaculaire et débridée. Pendant des mois, toute la communauté se mobilise pour préparer cette fête hors du commun. Pour ces familles qui vivent majoritairement de la pêche au homard ou de l’élevage des célèbres moutons Shetland, c’est l’occasion de faire perdurer leurs traditions et de festoyer jusqu’au petit matin.

À Édimbourg, la capitale, ces célébrations sont aussi un formidable atout touristique : le secteur représente près de 20 % du PIB écossais. Au printemps, une autre tradition attire des milliers de curieux : une fête inspirée des rites druidiques où les femmes tiennent le premier rôle. Près de 15 000 personnes s’y rassemblent pour assister au couronnement de la May Queen, la Reine de Mai. Lors d’une cérémonie symbolique, elle s’unit au Roi vert devant un feu purificateur censé chasser les derniers froids de l’hiver.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.