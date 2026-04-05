Plus Belle La Vie spoilers : la fin du procès, une idylle secrète, les résumés jusqu’au 24 avril 2026

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Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 24 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend dans la seconde partie du mois dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 avril 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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Dans deux semaines, on peut vous dire que ce sera l’heure de la dernière semaine du procès de Félix. Avant le réquisitoire qui signera la fin du procès, Ulysse tente le tout pour le tout. Réussira-t-il à prouver l’innocence de Félix et éviter de faire condamner un innocent pour un meurtre qu’il n’a pas commis ?

Pendant ce temps là, Jennifer vit une idylle secrète avec un nouveau médecin tout juste débarqué au Mistral… Et Ariane doit parler à Zoé. Quant à Blanche, elle a des choses à se faire pardonner avec Eric.



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Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 20 au 24 avril 2026

Lundi 20 avril 2026 (épisode 565) : Tandis qu’Ulysse prend des risques lors du procès pour sauver son client, Ariane doit se dépasser pour aborder un sujet délicat avec Zoé. Malgré sa détermination, Jennifer a du mal à cacher qu’elle a un petit coup de cœur pour le nouveau docteur.

Mardi 21 avril 2026 (épisode 566) : De nouveaux éléments médicaux viennent rebattre les cartes du procès. Soucieuse, Zoé confie à Mathilde qu’elle n’est pas encore prête pour la prochaine étape. Quant à Ophélie, elle se surprend à défendre quelqu’un qui lui était cher.

Mercredi 22 avril 2026 (épisode 567) : Avec l’aide d’un proche, Apolline découvre un lourd mensonge qui pourrait tout changer. À l’appartement, Djawad a pris une grande décision concernant l’accouchement d’Ariane. De son côté, Jennifer a du mal à résister à la tentation.

Jeudi 23 avril 2026 (épisode 568) : Le procès prend une tournure inattendue et dangereuse. Au Pavillon des fleurs, Blanche veut rattraper le coup avec Eric. Pendant ce temps, Jennifer essaie tant bien que mal de garder son idylle secrète.

Vendredi 24 avril 2026 (épisode 569) : Fragilisé, c’est l’audience de la dernière chance pour Ulysse avant le réquisitoire. Au cours d’accouchement, Ariane fait une nouvelle rencontre. En parallèle, Blanche est résolue et espère le pardon d’Eric.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :