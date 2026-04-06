« Poulet au vinaigre » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (6 avril)

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Le film « Poulet au vinaigre » est rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film réalisé par Claude Chabrol et sorti en 1985.


A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de France TV.

« Poulet au vinaigre » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (6 avril)
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« Poulet au vinaigre » : l’histoire

Dans un village de province, un médecin, un notaire et un boucher s’unissent pour mener à bien un ambitieux projet immobilier. Mais leur initiative se heurte à un obstacle de taille : la veuve Cuno et son fils refusent catégoriquement de céder leur maison. Lorsque le boucher est retrouvé mort dans des circonstances énigmatiques, l’inspecteur Lavardin débarque pour enquêter, faisant naître soupçons et tensions au sein de la communauté…

Le casting

Avec Jean Poiret, Stéphane Audran, Michel Bouquet, Caroline Cellier, Jean Topart, Lucas Belvaux, Pauline Lafont, Joséphine Chaplin, Jean-Claude Bouillaud, Andrée Tainsy, Jacques Frantz, Henri Attal, Marcel Guy, Dominique Zardi


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La bande-annonce

Mieux que des mots, des images. Voici la bande-annonce de votre film…

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