Envoyé Spécial du 16 avril : quels reportages ce soir sur France 3 ? (sommaire)

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Envoyé Spécial du 16 avril 2026 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







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Envoyé Spécial du 16 avril 2026 : les reportages

🧠 Ils plaquent tout pour devenir inventeurs

En 2025 en France, plus de 17 000 demandes de brevets ont été déposées auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, soit une hausse de 10 % par rapport à 2024, preuve d’un élan inédit d’innovation et d’entrepreneuriat. Quels que soient leur âge, leur milieu ou leur parcours, tous ces inventeurs partagent le même objectif : imaginer l’idée capable de transformer le quotidien et d’assurer leur avenir, même si seuls 5 % réussissent à en vivre. Pour y parvenir, certains prennent des risques considérables, investissant tout leur temps et leurs économies sans garantie de succès. C’est le cas d’Olivier qui, à 50 ans, a quitté un poste de cadre bien rémunéré pour développer un parapluie réparable, de Yassmina qui, après un congé sabbatique consacré à ses trois enfants, a conçu un lavabo autonome pour enfants et parcourt désormais les salons à la recherche d’investisseurs, ou encore de Benjamin qui, après avoir vendu plus de 180 000 exemplaires de son “enfile couettes”, doit aujourd’hui lutter contre la contrefaçon pour préserver son invention.

⚔️ Soldats ukrainiens : la grande évasion

Depuis 2022, des centaines de milliers de soldats ukrainiens, épuisés et traumatisés par une guerre qui dure depuis quatre ans, désertent ou s’absentent illégalement du front, représentant plus de 250 000 hommes, soit près d’un soldat sur cinq engagé aujourd’hui. Face à cette situation, ils n’ont souvent que deux choix : vivre cachés ou fuir le pays clandestinement. Beaucoup empruntent alors une route périlleuse à travers les Carpates en direction de la Roumanie, traversant à pied, dans la neige et au péril de leur vie, ces montagnes escarpées dans l’espoir de retrouver la liberté ; certains y laissent la vie, avec 23 morts recensés en quatre ans, tandis que d’autres parviennent à rejoindre la Roumanie puis l’Europe. Pour la première fois à la télévision, des journalistes d’Envoyé spécial ont suivi en exclusivité deux anciens soldats dans cette fuite, depuis la préparation clandestine en Ukraine jusqu’à l’issue de leur périple. Au fil de ce trajet semé d’embûches, ils dévoilent les mécanismes bien rodés de cette route d’évasion, connue des militaires comme de ceux cherchant à échapper à la mobilisation, tout en mettant en lumière une autre réalité du conflit : celle d’une armée confrontée à un manque d’hommes, de moyens et d’armes, engagée dans une guerre d’usure sans relève, parfois affaiblie par un commandement défaillant ou corrompu.



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