Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 7 du 15 avril 2026 ? (résumé + replay)

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L’épisode 7 de Top Chef, diffusé ce soir sur M6, a mis les candidats à l’épreuve sur un terrain aussi exigeant que redouté : la pâtisserie. Un univers où précision, rigueur et créativité doivent s’accorder à la perfection.











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Des défis sucrés au Château de Fontainebleau

Dès le début de la soirée, les brigades ont été plongées dans le grand bain sucré avec deux défis de haut niveau. Dans le cadre majestueux du Château de Fontainebleau, les candidats ont d’abord dû revisiter l’incontournable île flottante, sous l’œil expert de Jeffrey Cagnes. Entre textures aériennes, justesse des cuissons et équilibre des saveurs, l’exercice s’est révélé particulièrement technique.

Le second défi n’a rien eu de plus simple : sublimer le riz au lait face à Sébastien Vauxion, figure emblématique de la pâtisserie contemporaine. Les candidats ont dû redoubler d’imagination pour transformer ce dessert traditionnel en une création gastronomique digne des plus grandes tables.

Louise et Aboubakar s’affrontent

Malgré l’implication de tous, deux candidats ont peiné à convaincre le jury à l’issue de ces épreuves : Louise et Aboubakar. Moins performants que leurs concurrents, ils se sont retrouvés en duel éliminatoire, un moment toujours décisif dans la compétition.



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Pour cette ultime épreuve, le thème imposé était de taille : réaliser un dessert mettant à l’honneur les fruits rouges. Un terrain propice à l’expression de la créativité, mais aussi impitoyable pour ceux qui ne parviennent pas à se démarquer.

Et le candidat éliminé est…

À l’issue de la dégustation, le verdict est tombé : c’est Aboubakar Bamba qui a été éliminé. Si sa réalisation était maîtrisée, elle n’a pas suffisamment séduit les chefs, qui lui ont reproché un manque de prise de risque et une assiette jugée trop simple face aux attentes du concours.

Mais énorme surprise au début du concours parallèle : Antoine Garcia, malade après sa qualification dans cet épisode, a été contraint à l’abandon ! Aboubakar va donc prendre sa place et réintègrera le concours dès la semaine prochaine !

Rendez-vous le mercredi 22 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 8. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.